Legendaarne Brasiilia poolkaitsja Ronaldo de Assis Moreira on otsutanud, et 37aastaselt ta enam putsasid jalga tõmba. Või kui, siis ainult lõbutsemiseks. Samas võib öelda, et Ronaldinho nime all väljakul tegutsenud jalgpallur oma karjääri jooksul muud ei teinudki.

37aastane Ronaldinho mängis küll viimati profivutti kolm aastat tagasi, kuid ametlikult polnud ta oma mängijateele joont alla tõmmanud. Nüüd aga kinnitas mehe agendist vend Roberto Assis, et brasiillasse profivutiseiklus on lõppenud.



Küll ei plaani Ronaldinho vaikselt areenilt taanduda, vaid koos agendiga planeeritakse ülemaailmset hüvastijätuturneed, et kõik fännid meest viimast korda näha saaksid.



Brasiillase karjäär algas kodumaal Gremios, kuid kuulsaks sai ta Pariisi Saint-Germainis. 2002. aastal Brasiiliaga maailmameistriks tulnud Ronaldinho liitus aasta hiljem Barcelonaga, kus veetis oma karjääri edukaimad aastad, võites nii Hispaania kui ka Meistrite liiga. Lisaks valiti ta 2005. aastal maailma parimaks palluriks.



2008. liikus mees edasi AC Milani, kust kolme aasta pärast kodumaale naases. Rahvuskoondise särgis jääb Ronaldinho nimele 97 mängu ja 33 väravat.