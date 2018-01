Õhtuleht kohtus Rapla korvpallimeeskonna värskeima täienduse Dominique Hawkinsiga eile hommikul. Ühtlasi tähendas see, et 23aastane ameeriklane on Eesti mulluse hõbedameeskonna täieõiguslik liige. Testperiood lõppes umbes 14 tundi varem, Balti liiga kohtumisega Liepaja vastu. Kõik sobis.

Uurisime Hawkinsilt, kuidas leidis ta maailmakuulsast Kentucky ülikoolist tee väiksesse Raplasse, mis huvitavale juhusele eelnes ning milline on tema tulevikunägemus? Etteruttavalt võib öelda, et kui reeglina meeldib Eestisse sattuvatel noorukestel ameeriklastel punkte visata, siis sel korral on tegemist müüdimurdjaga.

Oled ametlikult Rapla meeskonna liige, kuidas tunne on?

Olen väga õnnelik! Meil on hea meeskond ja loodetavasti suudame kaugele jõuda.

Millised olid sinu esimesed emotsioonid, kui Raplasse jõudsid?

Nägin, et linn on väga väike. Aga saan öelda, et siinsed inimesed on väga sõbralikud. Näiteks toidupoes aidatakse mind, tullakse rääkima. Olin üllatunud, et nii paljud oskavad inglise keelt.