Korvpalli Balti liigas pidas täna tulise lahingu maha Tallinna Kalev/TLÜ, kes võitis lisaajale läinud kohtumises Ogre meeskonda 84:81.



Gert Kullamäe hoolealused võitsid avaveerandi 16:11, kuid poolajaks olid võõrustajad vahet vähendanud ning pausile mindi Kalevi 36:33 eduseisus.



Pärast vaheaega alustasid särtsakamalt lätlased, pääsedes viimase veerandaja alguses omakorda ette 61:56, kuid kalevlased ei jätnud jonni ja 40 sekundit enne lõpuvilet oli tablool 73:73 viigiseis.



Seejärel tegi Kalev oma rünnakul pallikaotuse, kuid Gints Antropsi kolmese üritus neli sekundit enne lõppu ei tabanud, mistõttu jätkati lisaajal, kus Kaido Saksa ja Dorde Dzeletovici korvide abil Kalev raske 84:81 võidu teenis. Detsembris Tallinnas peetud kohtumise võitsid külalised Lätist 99:76.



Võitjate tulemuslikuim oli täna pingilt sekkunud Reimo Tamm 18 punktiga. Kahekohalise arvu silmadeni jõudsid veel Martin Jurtom (12), Kristo Saage (11) ja Dzeletovic (11). Võõrustajate resultatiivseim oli Roberts Niedra 16 punktiga.



Kalevil on nüüd tabelis kirjas kuus võitu ja neli kaotust. Sama palju võite on ka Tartul ja tänasel vastasel Ogrel, kes mõlemad on pidanud ühe kohtumise vähem.



Teises tänases kohtumises tunnistas Pärnu Sadam Šiauliai meeskonna 93:78 paremust. Suvepealinlased on kaotajana pidanud platsilt lahkuma kõigis kaheksas omavahelises kohtumises.



Pärnakate resultatiivseim oli 18 punkti toonud Saimon Sutt. Siim Markus Post lisast omalt poolt 15 ja Timo Eichfuss 12 punkti. Kodumeeskonna tulemuslikuim oli Akeem Wright 18 silmaga.



Pärnu hoiab A-alagrupis jätkuvalt kolme võidu ja viie kaotusega neljandat ehk viimast play-off'i viivat kohta.