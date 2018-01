Pessimistid ennustasid, et 2017. aasta hiilgavalt lõpetanud Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna hoog hakkab aastanumbri vahetumisel raugema. Mõnes mõttes ongi nii läinud, sest viimasest kolmest Euroliiga mängust on kaotatud kaks. Et selgroog päriselt murduma ei hakkaks, tuleb järgmistel nädalatel eriti kõvasti pingutada.

Pärast võõrsil Bambergile allajäämist tunnistas Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius, et tablool säranud numbrid 86:93 olid õiglased.

„Õnnitlen Bambergi, sest nad olid näljasemad. Mind häirib, et ei saa oma tiimi kohta sama öelda. Ma ei taha sellisel viisil matše kaotada, kuid me ei väärinud võitu,“ rääkis ta.