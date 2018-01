Täna algab Anterselvas järjekordne laskesuusatamise MK-etapp. Tegemist on viimase osavõistlusega enne olümpiat. Täna on kavas naiste 7,5 km sprint ning rajale tuhiseb ka kolm eestlannat: Regina Oja, Tuuli Tomingas ja hooaja avastardiks Meril Beilmann. Võistlus algab kell 15.15.

She loves this place and was able to win on this tracks before, can @skiverband Laura Dahlmeier make today's #ANT18 sprint hers? pic.twitter.com/MShENGrtcn