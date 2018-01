1. Londoni Chelsea jahib AS Roma vasakkaitsjat. Nimelt on Siniste huviorbiidis Emerson Palmieri, kes annaks vajadusel puhkust Chelsea põhivasakkaitsjale Marcos Alonsole.

Õhtulehe hinnang: See diil tundub igati loogiline ning väidetavalt on Roma nõus Palmierit maha müüma. Chelsea ei peaks palluri eest maksma tänapäeva turgu vaadates kuigi palju, lisaks saadakse Alonsole vahetusmees. Meie sisemine Igor Mang ütleb, et see kuulujutt realiseerub!

2. Manchester City jaht keskkaitsjale jätkub. Nüüd on Pep Guardiola juhendatava tiimi huviorbiiti tõusnud FC Barcelona mehemürakas Samuel Umtiti. 24aastane Kamerunis sündinud prantslane liitus Kataloonia gigandiga tunamullu ning on läbimurde teinud ka Prantsusmaa koondises.

Cityt on talvises üleminekuaknas paari pandud mitme erineva keskkaitsjaga - küll on nad tahtnud endale West Bromwich Albioni Jonny Evansit, küll Real Sociedadi Inigo Martinezi.

Samuel Umtiti. (LLUIS GENE)

Õhtulehe hinnang: Umtiti ei lähe Barcelonast praegu kuhugi. Väidetavalt soovib Hispaania tippsats prantslasega hoopis lepingut pikendada ning uues kontrahtis oleks ka senisest selgelt kopsakam väljaostuklausel. Praegu on selleks summaks 60 miljonit eurot.

3. Torino Juventus otsib uut ründavat poolkaitsjat. Itaalia klubivuti valitsejale on mokkamööda nii Londoni Arsenali Mesut Özil kui ka Tottenham Hotspuri Christian Eriksen.

Väidetav huvi sakslase ja taanlase vastu tõstatab huvitava küsimuse - kas Juventus eeldab, et Paulo Dybala on klubist lahkumas, näiteks FC Barcelonasse?

Õhtulehe hinnang: Üks on kindel - jaanuaris ei saa Juventus Özilit ega Erikseni. Esimese leping Londoni Arsenaliga saab aga suvel läbi, tänu millele saab Juventus juba praegu temaga läbirääkimisi alustada.