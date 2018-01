Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel on järg jõudnud kolmanda ringini ning eestlaste suureks rõõmuks on endiselt võistlustules ka kaks meie naist. Nüüdseks on ka selge, mis kell nad homme väljakule saavad.

Anett Kontaveidi ja Jelena Ostapenko matš on kavas õhtusel (Austraalia aja järgi) sessioonil, mille algusajaks on kell 10 (Eesti aja järgi). Vahetult enne naabrite duelli peavad samal väljakul (Margaret Court) mängu maailma esireketi Rafael Nadal ja Damir Dzumhuriga. See tähendab, et enne keskpäeva naised ilmselt platsile ei saa.

Kaia Kanepi ja Suarez Navarro kohtumine peetakse hommikusel sessioonil, mis algab varahommikul kell 2. Matš peetakse Show Court 2 platsil neljanda kohtumisena. See tähendab, et Kanepi - Navarro lahing enne kella 7-8 kindlasti ei alga.

Täispikk ajakava on nähtav siit.