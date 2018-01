USA korvpalli üliõpilasliigas NCAA tuli Rauno Nurgeri koduklubil Wichita State´il tunnistata koduväljakul SMU 83:78 paremust.

Mõlemad poolajad kaotanud Wichitale oli see alles hooaja kolmandaks kaotuseks, 18 kohtumisest on 15 võidetud. Konverentsisisene saldo on võistkonnal 5-1, millega püsitakse teisel kohal.

SMU on nüüd kogu hooaja peale võitnud 19 mängust 13. Omas divisjonis on saldo 3-3, millega jagatakse 5.-8. kohta.

Viimastes mängudes korralikult esinenud Nurgeri panus jäi sel korral tagasihoidlikuks. 10 mänguminutiga ei sooritanud ainsatki pealeviset, mis tähendas mõistagi 0 punkti. Kirja läks üks lauapall ning viskeblokeering.