Tänaseks on selge, et vähemalt selle hooaja lõpuni mängib Rapla korvpallimeeskonnas nende värskeid täiendus Dominique Hawkins. Testperiood lõppes teisipäeva õhtul ning ameeriklane sobib satsi suurepäraselt.

Aivar Kuusmaa abimehena töötav Annuk on USA üliõpilaskorvpalliga hästi kursis. Kuigi Hawkinsi nimi tal esiti pirni põlema ei löönud, sai kiiresti selgeks, et tegemist on korraliku mängumehega. Teatud kvaliteedimärgi lisab mõistagi ka kuulus Kentucky.

"Ei saa öelda, et Dominique otseselt väga tuttav mängija olnuks, sest suuremat tähelepanu tõmbavad ikkagi tipptalendid. Viimaste aastate (Kentucky pallurite) nimesid välja tuues: Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Malik Monk, De´Aaron Fox," arutles Annuk.

"Just praegu Sacramentos palliv Fox oli eelmisel aastal põhimängujuht ning Hawkins tema asendaja. Tema kõrvalt kogus Dominique keskmiseks mänguajaks pea 20 minutit, mis on igati korralik näitaja. Hawkinsi taustaga tutvumisel jäid silma tema soliidsed esitused viimatisel NCAA turniiril, kus ta muuhulgas võidumängus Rauno (Nurgeri) kooli Wichita State´i vastu 23 minutiga viskas seitse punkti."

Annuk lisas: "Kindlasti on Kentucky ülikooli korvpallistipendium teatud mõttes kaubamärk, mis kinnitab, et tegemist on talendika mängijaga. Nagu paljud NCAA treenerid on märkinud: kui teised ülikoolid peavad mängijaid värbama, siis Kentucky peatreener John Calipari saab vabalt valida. Seninähtud mängude ja läbiviidud treeningute põhjal saab seda arvamust kinnitada küll."