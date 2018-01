Tänavusel hooajal maailmarekordilise 222 miljoni euro eest PSGsse siirdunud Neymar on näidanud, et suurt summat pole tema eest ilmaasjata välja käidud.

Nimelt on brasiillane sel hooajal näidanud imetlusväärsest statistikat. Ühtekokku on Neymaril PSG särgis peetud 23 kohtumist. Nende mängudega on ta kirja saanud koguni 24 väravat ja 16 resultatiivset söötu. Seega on ta otseselt värava sünnis olnud osaline koguni 40 korral.

🇧🇷 Neymar for PSG this season:



🗓️ Games: 23

⚽ Goals: 24

🎯 Assists: 16



🔥 He's contributed to 40 goals in 23 games... pic.twitter.com/3ian6QGJQJ — Footy Jokes (@Footy_Jokes) January 18, 2018

Eilses Prantsusmaa kõrgliiga mängus sai Neymar kirja neli väravat ning lisaks veel kaks tulemuslikku söötu. Meeskond võitis kohtumise koguni 8:0. Kahel korral jõudis sihile Angel Di Maria, ühe lisasid Kylian Mbappe ja Edinson Cavani.

PSG hoiab liigatabelis 56 punktiga kindlalt esikohta. 21 mängust on võidetud 18, viigistatud 2 ja kaotatud 1.