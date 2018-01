Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel on sõelale jäänud 32 paremat naist ning Kaia Kanepi on nende hulgast kõige eakam.

Kui teise ringi eel kuulus tiitel 35aastasele Mirjana Lucic-Baronile, siis horvaaditari teekond lõppes täna hommikul. Ta pidi tunnistama Aleksandra Sasnovitši kindlat 6:3, 6:1 paremust.

Ühtlasi tähendab see, et konkurentsi jäänud tennisistides on vanim 32aastane Kanepi. Samas vanuses on ka Su-Wei Hsieh, kelle sünnipäev on aga jaanuari alguses, mis tähendab, et ta on eestlannast hiljem sündinud. Kanepi saab juunis 33. Vanuselt kolmas on Barbora Strycova, kes tähistab 32. sünnipäeva märtsi lõpus.

Kas Kanepi (elu)kogemustest ka kasu on, selgub juba homme, kui eestlanna kohtub kolmanda ringi kohtumises Carla Suarez Navarroga (WTA 39.) Homme peab oma mängu ka Anett Kontaveit, kelle vastaseks on Jelena Ostapenko. Täpsema ajakava leiab siit.