Eesti ühe edukama sõudja Allar Raja jaoks on taas käes imeline aeg, kui oodata on perelisa.

Kerstin Raja kinnitas, et perre on oodata teist last. Tema sõnutsi peaks beebi ilmavalgust nägema mais, kirjutab Pärnu Postimees.

Peres kasvab praegu tütar Ronja, kes sündis 2016. augustis, ajal, mil Allar Raja Rios olümpiamängudel osales ja sealt pronksmedaliga naasis.