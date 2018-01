Järvamaa võrkpalliklubi andis täna teada, et on osapoolte kokkuleppel peatanud koostöö peatreener Laimons Raudsepaga ning meeskonna juhendamise võtab üle senine abitreener Villi Vantsi.



Järvamaa klubi mänedžer Veiko Tihemets jäi Õhtulehele muudatust kommenteerides tagasihoidlikuks, ega soovinud detailidesse laskuda. "Täna sai tõepoolest see avalikustatud, kuid see ei tähenda, et koostöö oleks lõppenud või meeskonnas mingid jamad valitseksid," sõnas Tihemets.



Mänedžeri sõnul oli otsus tiimi siseselt vaagitud juba kaua ning tegemist polnud emotsiooni pealt tehtud lükkega. "See oli üksmeelne otsus, mis sai ka omavahel läbi arutatud. Hetkel võtame aja maha ja laseme asjadel natukene seedida," sõnas Tihemets, kes ei välistanud ka Raudsepa meeskonna juurde jäämist.



Raudsepp ise jäi vangerdust kommenteerides veelgi kidakeelsemaks. "Pressiteates on selgelt öeldud, et omavahelisel kokkuleppel olen peatanud enda tegevuse. Oleme arutanud ka tuleviku suundasi, kuid need tulevad omal ajal ja omal kohal," sõnas Eesti koondistki juhendanud treener.



Küll kinnitas vanameister, et otsus on puhtalt mänguline ning pole seotud tema tervisega. "Olen terve kui purikas ja valmistun Bostoni maratoniks," lausus 66aastane volleguru naljatledes.



Järvamaa saagiks jäi Raudsepa käe all neli võitu 14 kohtumisest, millega hoitakse Balti liigas 14 punktiga 10. kohta. Viimane play-off'i viiv ehk kaheksas koht jääb juba 12 silma kaugusele. Kokku mängib liigas 14 meeskonda.



Teises mänguderingis juhendab Järvamaad senine abitreener Villi Vantsi, kelle esimeseks proovikiviks on tänaõhtune kohtumine Tartuga. Kesk-Eesti tiimi jaoks on tegemist esimese ametliku mänguga pärast 8. detsembrit.



Pikast pausist hoolimata peab klubi jätkuvalt hakkama saama ilma nurgaründaja Michael Michelauta, kes viisa- ja tööloaprobleemide tõttu endiselt USAs viibib.



"Ametlik seis on, et Eestis on tööload väljastatud ning homme peab ta käima veel USA konsulaadis ning kui seejärel on kõik korras, on ta maksimum nelja päeva jooksul lennuki peal," sõnas Tihemets.



Ideaalvariandis oleks võimsa käega ameeriklane pühapäevaseks kohtumiseks Rakverega juba Järvamaa koosseisus, kuid lõplik tõde selgub alles homme. "See mäng on 50-50. Broneering hommeõhtusele lennukile on igatahes tehtud ja nii mängija kui ka klubi ootavad pikisilmi, et see läbi saaks," lausus Tihemets.