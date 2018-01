Tuleval nädalal algab autoralli uus hooaeg, kus mõistagi on võistlustules ka Ott Tänak. Sel aastal Toyota roolis. Mida arvab tiimiboss Tommi Mäkinen loetud päevad enne tähtsat starti?

"Ta on pikki aastaid teise masinaga (Ford) sõitnud ja uue autoga harjumine võtab kindlasti aega," ütles Mäkinen Tänaku kohta soomlaste MTV-le. "Oti tuleks peaks meeskonda kindlasti jõudu lisama, kuid ootame enne järelduste tegemist esimesed võistlused ära."

Ta jätkas: "Ott peab saama autoga üheks, siis tulevad ka tulemused. Usun, et ta on tõeline professionaal ja kiire õppija."

Eestlane lisas omaltpoolt, et tunneb end Toyotas hästi. "On hea olla tehasemeeskonnas, kus sind väga palju toetatakse. Minu ülesanne on masinaga harjuda ja häid tulemusi teha," sõnas Tänak, kelle ettevalmistus on sujunud hästi.

Hooaja avastart tehakse juba nädala pärast, kui masinad pääsevad rajale Monte Carlos.