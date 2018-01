Eesti jalgpallikoondise äärekaitsja Markus Jürgenson mängis eelmisel hooajal Soome kõrgliigas, kuid treenib nüüd Tallinnas Levadiaga. Võimalik, et sama tiimi särgi tõmbab ta selga ka veebruaris algavatel Eesti meistrivõistlustel.

Jürgenson on Eestis esindanud ka Tammeka, TVMK ja Flora värve ning just viimasesse klubisse kuuludes teatas ta, et ei kavatse kunagi toonase rivaali Levadia särki kanda. Tänaseks on olukord muutunud.

"Ma olen otsustanud, et jalgpalli tahan ma mängida ja Eestist on mulle pakkumise teinud kaks klubi, millest üks on FCI Levadia. Kui kodus naine ja laps küsivad, miks hommikusöögiks piima pole laua peal, siis ma ei saa vastata, et ma kunagi ütlesin meedias, et ma põhimõtte pärast ühte särki selga ei tõmba," rääkis koondislane Soccernet.ee-le.

"Peamine aspekt on see, et nad mängivad eurosarja ja medalitele. Mulle see meeldib ja kui ma veel isegi kümme päeva tagasi olin kõhkleval seisukohal, siis nüüdseks on siinnähtu mind pannud teistmoodi asjadele mõtlema. Väga suureks otsustavaks faktoriks on ka härra Rogic (FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic - R. V.), see on ka üks peamiseid plusspooli," selgitas ta.