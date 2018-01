Ehkki maailma edetabelis asub kaks Läti naistennisisti kõrgemal kohal kui Eesti esinumber Anett Kontaveit, on Austraalia lahtistel Melbourne'is jäänud konkurentsi kaks eestlannat ühe lõunanaabrite esindaja vastu. Ning loodame, et tänase Eesti - Läti derbimängu järel jääb see suhe 2:0!

Kahe Balti riigi noored staarid Anett Kontaveit ja Jelena Ostapenko lähevad meie aja järgi täna lõuna paiku omavahel kokku. „Skandaalsel“ Margaret Courti väljakul algab õhtupoolne osa kohaliku aja järgi kell 19 ja Eesti aja järgi kell 10 Hispaania legendi Rafael Nadali ning bosnialase Damir Dzumhuri mänguga. Pärast nende matši lõppu astuvadki väljakule Kontaveit ja Ostapenko.

Kontaveit sai jõululaupäeval 22 ja on veel noor mängija. Ostapenko on aga veel ligi poolteist aastat noorem. Mõlemad mängijad panid tennisemaailma endast rääkima eelmise aasta esimesel poolel. Kontaveit kerkis edetabelis teisest sajast 30 parema sekka, Ostapenko kirjutas aga Pariisis, Prantsusmaa lahtistel endast tõelise tuhkatriinuloo.