Tulev nädalavahetus on talisportlaste viimane võimalus end Pyeongchangi olümpiamängudele võidelda. Tõsi, kohti võib lisanduda ka järgmise nädala alul ümberjagamise teel. Eesti koondiseski on veel mõned lahtised otsad, mistap on paras aeg teha olukorrast viimane ülevaade.

Mõnel alal on lõplik tõde juba selgunud. Näiteks kiiruisutamises, kus meil on üle 50 aasta taas olümpial oma sportlane. Õigemini kaks, Marten Liiv ja Saskia Alusalu. Seevastu iluuisutajaid ei lenda Lõuna-Koreasse ühtki, see on esimene nulliring pärast taasiseseisvumist.

Freestyle-suusatamine pidanuks olema meie seekordne paraadala, paraku jätab põlvevigastus Kelly Sildaru koju teleri ette. Ka curlingu segapaarismängus oli olümpiapääse realistlik eesmärk, kahjuks ei saanud Erkki Lill ja Maile Mölder MMil piisavalt head kohta. Neli aastat tagasi moodustati Pyeongchangi eesmärgiga bobitiim, ent nende jaks rauges umbes aasta eest.

Ja nüüd aladest, kus võib veel üht-teist muutuda.