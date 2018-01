„Alguses oli ilge tuhin ja värki, aga läksin kohale ja siis vaatas agent ka, et ega asja ei saa,“ meenutas Alo Briti saartel käiku. „Pärast oli umbes nii, et vaata ise, mis edasi saab – lennupiletid tagasi ja kõik selline asi.“

Bärengrubi klubikarjäär oli kompaktne. Ei mingisugust pidevat pendeldamist ning iga-aastaseid klubivahetusi. Lelle, Valga, Flora, Bodö/Glimt ja Kalju – säärasesse kvintetti mahtus tema profielu. Kuid testimas sai ikkagi käidud. Näiteks suurepäraste tingimustega Islandil, USA klubis Portland Timbers („olin väga kurb, et sinna ei saanud.“) ja Inglismaa tugevuselt kolmanda sarja klubis Notts County.

Täiesti kohutavaid agendikogemusi tal olnud ei ole. Võib-olla seepärast, et ta oli piisavalt pragmaatiline.

„Päris palju on neid agente, kes ütlevad, et tahad mine Hiina, mine sinna, mine tänna,“ kirjeldas koondist 48 korda esindanud mees, kes praegu pallib amatöörina Raplamaa JK rivistuses. „Agendid tulevad ustest ja akendest, võtavad Facebookis ühendust. Tundmatud inimesed ütlevad, et maksa ise lennupiletid ja mine näitama.“

Keskkaitsja ainsaks välisklubiks jäi Norra sats Bodö/Glimt, kus ta pallis kolm hooaega, kaks neist kõrgliigas. Polaarjoone taga asuv umbes 50 000 elanikuga Bodö on kahtlemata põnev elupaik.

„Alguses oli huvitav, aga talveperiood ja pime aeg olid rasked,“ meenutas ta .“Kui päike välja tuli, olid kõik (kohalikud) terrassidel ja keegi nagu tööl poleks olnudki.“

Nagu mitmed teisedki Eesti jalgpallurid, käis Bärengrub Norras kalal. Miks on sellest saanud Maarjamaa vutimeeste lemmiktegevus fjordide vahel?