Pea igal Inglise kõrgliiga jalgpalliklubil on hüüdnimi, mis eristab neid vastastest ning aitab fännidel klubiga paremini vennastuda. On huvitavaid ja intrigeerivaid hüüdnimesid ning on hüüdnimesid, mis on lihtsalt seotud kas klubi värvidega, geograafilise asukohaga või mõne loomaga. Teeme kokkuvõtte Inglismaa kõrgliiga klubi hüüdnimedest ja päritolust. Manchester City - City (linn)

Enamus jalgpallirahvast kutsub neid hüüdnimega City (linn), kuid samas on see päris üldine ja laialt kasutatav hüüdnimi, mida klubi kindlasti ise pole välja mõelnud. Nende ametlik hüüdnimi on The Citizens (kodanikud), kuid see pole fännide seas erilist kasutust leidnud.

Burnley - The Clarets (bordoopunased) Mängijate jalgpallivorm on vürtsveini ehk klareti tooni punane ja sealt ka klubi hüüdnimi. Swansea City - The Swans (luiged) Sarnaselt Middlesbrough' hüüdnimega kasutab ka Swansea City oma hüüdnimena osa enda ametlikust nimest. Samas leidub jalgpallisõpru, kellele antud hüüdnimi meeldib rohkem kui “The Boro”, sest luiged graatsilised linnud. Võta siis kinni.. Brighton & Hove Albion - The Seagulls (kajakad) Algselt oli klubi hüüdnimeks Dolphins (delfiinid), kuid kui klubi omanik, Derek Chapman, kuulis ühel Crystal Palace’i ja Brightoni mängul, kuidas klubi fännid vastasid vastaste kotkahäälitsustele kajaka omadega, muudeti klubi hüüdnimi Seagullsiks (kajakad). Crystal Palace - The Eagles (kotkad) 1973. aastal vahetas klubi juhti. Malcolm Allison otsustas vahetada nii klubi värvigammat kui ka hüüdnime. Uue hüüdnime valimisel võeti eeskujuks Euroopas tollel hetkel üks tugevamaid klubisid Benfica, keda kutsuti samuti kotkasteks. AFC Bournemouth - The Cherries (kirsid) Bournemouthi klubi hüüdnimi tundub sama armas kui klubi ise. Hüüdnime päritolu arvatakse olevat seotud klubi tumepunase värviga või siis kuulujutuga, et Bournemouthi staadion asub endisel kirsiistandusel. Sellest hoolimata pole kindel, kas puuviljalisest hüüdnimest õhkub piisavalt testosterooni, mis jalgpalliga kaasas peaks käima. Chelsea - The Blues (sinised), The Pensioners (pensionärid) Chelsea ametlik värv on juba aegade algusest olnud sinine, seega sealt ka klubi ametlik ja igavavõitu hüüdnimi Blues (sinised). Küll aga on Chelseal veel üks hüüdnimi ja see on Pensioners (pensionärid). Selle hüüdnime saamislugu viib meid tagasi aastasse 1905, kui Chelsea jalgpalliklubi võttis kasutusele sama logo, mida kasutas Chelsea sõjaveteranidele mõeldud haigla. Liverpool - The Reds (punased) Sama lugu nagu Chelseaga. Sinu vorm on punane, sind kutsutakse punasteks. Lihtne. Võibolla liigagi. Tottenham Hotspur - Spurs Jälle üks lühend, kuid hüüdnimi “Spurs” on kõikidele nii omaseks saanud, et klubi ametlik nimi ei tule kohe meeldegi. Southampton - The Saints (pühakud) Algselt oli tegu kirikule kuuluva jalgpalliklubiga, mille nimeks St Mary’s Young Men’s Association ja kuigi pärast 12 aastat vahetas klubi nime, jäi hüüdnimi ikka alles. Leicester City - The Foxes (rebased) Olla osav ja kaval nagu rebane pole üldsegi mitte halb. Eriti, kui seda sama osavust kasutati 2015/2016 hooajal osavalt ära ning võideti Inglise kõrgliiga tiitel. Hüüdnimi ise pärineb aga tõenäoliselt rebasejahist, mida on antud klubi piirkonnas aktiivselt harrastatud. Stoke City - The Potters (pottsepad) Jälle üks hüüdnimi, millel on omamoodi sarmi. Tekkelugu on lihtne ja seotud Stoke’i kohaliku keraamikatööstusega. Watford - The Hornets (vapsikud) Kunagi oli Watfordi hüüdnimeks Blue (sinine), kuid kui klubi vahetas 1959. aastal värvigammat, leiti, et ka hüüdnimi vajab uuendust. Ja kuigi klubi embleemil on põder, tegid klubi uued värvid, must ja kollane, oma töö. West Ham United - The Hammers (haamrid) 1895. aastal oli klubi asutajaks ettevõte, mis tegeles rauatööde ja laevaehitusega ning sealt ka hüüdnimi Hammers (haamrid). Manchester United - The Red Devils (punased kuradid) Esimene kõlakas, mis klubi hüüdnime kohta käib, pärineb aastast 1960, kui prantsuse ajakirjanikud kutsusid Manchester Unitedi mängijaid nende punase vormi tõttu “Les Diables Rouge” (punased kuradid). Tolleaegsele peatreenerile, Matt Busbyle see meeldis ning ta muutis selle klubi ametlikuks hüüdnimeks. Teine kõlakas räägib loo sellest, kuidas Busby võttis kasutusele sama hüüdnime, mida kandis kohalik ragbimeeskond, kellega nad samu treeningruume kasutasid. Everton - The Toffees (iirised) Kõige tõenäolisemalt pärineb Evertoni hüüdnimi kunagisest kohalikust maiustusärist nimega Ema Nobletti iirisepood. Arsenal - The Gunners (laskurid) Arsenali klubi asutajateks olid Woolwich Arsenali relvatehase töötajad ja sealt pärineb ka klubi hüüdnimi Gunners (laskurid). Huddersfield Town - The Terriers (terjerid) Hudderfield Towni hüüdnime päritolu arvatakse minevat tagasi aastasse 1969, kui klubi reklaamijuht Bill Brooke leidis, et klubi mängijatel on terjeritega nii mõndagi ühist. Mõlemad on sihikindlad ja südid. Newcastle United - The Magpies (harakad) Hüüdnimi Magpies (harakad) tuleneb klubi koduvormist, mis on musta-valge triibuline. West Bromwich Albion - The Baggies (kotikesed)