Mis siin toimub? Olen jõudnud Prienai spordihallis vaevalt istet võtta, kui järsku ilmub minu ja fotograaf Martin Ahvena juurde asiaatlike näojoontega mees, käes paberid ja pastakas. „Kirjutage siia nimi, telefoninumber ja allkiri,“ ütleb ta inglise keeles. Oodake, aga ma tulin siia ju ainult korvpalli vaatama!

Tegelikult siiski mitte ainult korvpalli. Leedu lõunaossa kolinud Ballide perekond on midagi enamat kui USA kossudünastia. Isa LaVari (50) ning poegi LiAngelot (19) ja LaMelot (16) meediastaarideks kutsuda pole sugugi ülepakutud. Ja kiirelt taban ära, et allkirja nõudja on Ballidest vändatava tõsielusarja asjapulk. Hea küll, Eesti reality show’desse pole ma kippunud, aga miks mitte alustada USAst?

Selle asemel, et lugeda, mis lepingus seisab, uurin hoopis „Ball In The Family“ reitingute kohta. „Need on laes,“ vastab telemees lakooniliselt, teeb minust koos tähtsa paberiga pilti ja kaob. Millal vendade Prienai-seiklused ekraanile jõuavad, on raske öelda, sest viimases osas tähistasid Ballid alles kodumaal Tänupüha.

Novembri lõpus ei teadnud keegi, et poisse ootab ees teekond Leetu. 3. jaanuaril võeti neid Vilniuse lennujaamas vastu kui rahvuskangelasi ja Prienai Vytautase korvpalliklubi sai üleöö kuulsaks.