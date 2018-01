Kaunase Žalgirise nimeline Põhja-Euroopa suurim korvpallitrupp andis täna Kaunases järjekordse etenduse. Seni Euroliigas suurepärase hooaja teinud Žalgiris võttis seekord vastu tagant poolt kolmandat kohta hoidnud Valencia ja võitis 86:82. Õhtuleht jälgis ameerika mägedena kulgenud mängu kohapealt.

Erinevalt kahest eelmisest kodumängust täna saali välja ei müüdud, vabu kohti oli üle 15 000 pealtvaataja mahutavas karukoopas umbes tuhande jagu. Pisut mõjutas ehk teisipäevane allajäämine võõrsil Bambergile, aga reedeti on piletimüük alati edukam olnud. Žalgiris on kogu Leedu populaarseim klubi ja reedeti on Vilniusest või Šiauliast oluliselt lihtsam Kaunasesse sõita - tööpäeva ju ees ei oota!

Žalgirise mängijad sooja tegemas. (Martin Ahven)

Kuulsaim mängueelne rituaal - a cappella Leedu hümn - tõi siiski külmavärinad ihule. Päris uskumatu, millise elamuse Tallinnast vaid 600 kilomeetri kaugusel saab.