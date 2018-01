“Tahame olla oma innovatiivsete lahendustega teenäitajad, välismaal peetav kohtumine on just sedasorti ettevõtmine. Soovime pakkuda oma meeskonna poolehoidjatele midagi uut ja erilist ning samas tuua kohalikele hokifännidele tipptasemel jäähoki koju kätte,” sõnas Pelicansi tegevdirektor Tomi-Pekka Kolu.

Kohtumine peetakse Tondiraba jäähallis, mis asub kümneminutilise autosõidu kaugusel Tallinna sadamast ja mahutab veidi alla 6000 pealtvaataja. Uksed avatakse kell 18 ja litter visatakse jääle kell 19. Piletite hinnad algavad 10.10 eurost ja on müügil Piletilevis.

“Praeguseks hetkeks on müüdud umbes 3500 piletit, millest suurem osa on ostetud Soomes. Usume, et jäähall tuleb mängupäeval rahvast täis ja pealtvaatajad saavad unustamatu hokilahingu osaliseks,” lisas Kolu.

Liiga peakontor Helsingis võttis idee rõõmuga omaks. “Suhtume antud ettevõtmisesse väga positiivselt. Liiga arengu tagamiseks on välismaine huvi oluline. Tondiraba jäähall on antud ürituse pidamiseks suurepärane ja kõik vajalik on seal olemas. Samuti on see mängijatele erakordne võimalus mängida Liiga mäng kodumaalt eemal, mis omakorda lisab mängule särtsu juurde. Ootan toredat üritust,” sõnas Liiga esindaja Arto I. Järvelä.

Nii Pelicansi kui HPK meeskondade koosseisudesse kuulub palju huvitavaid tippmängijaid.

Pelicansi särki kannavad mitmeid Soomes väga tuntuid mängijaid – Jesse Saarinen, Antti Tyrväinen ja Jesse Mankinen on kõik kuulunud Soomes rahvuskoondisesse. Juha Leimu nimele kuulub läbi aegade kiireim kübaratrikk Liiga ajaloos ja tõenäoliselt ka maailmas. Eriti erakordseks teeb selle soorituse asjaolu, et Leimu puhul on tegemist kaitsemängijaga. 14. detsembril 2015 viskas Leimu kolm väravat vaid 44 sekundi jooksul.

Välismaalastest kuuluvad Stefan Lassen (Taani) ja Libor Sulak (Tšehhimaa) oma riikide rahvuskoondistesse. Sulakil on ka kehtiv leping NHL-i klubida Detroit Red Wings, kuid ta mängib käesoleval hooajal Pelicansis laenulepingu alusel.

Samuti leidub Pelicansi meeskonnast paari aasta taguseid U20 maailmameisterid, kelleks on väravavaht Janne Juvonen ning ründajad Miska Siikonen ning Aleksi Mustonen.

Pelicansi antud hooaja resultatiivseim ja seetõttu kuldset kiivrit kandev Iikka Kangasniemi on üks Soome osavamaid jäähokimängijaid.

Pelicansi treeneriteks on tuntud paar Petri Matikainen ja Pasi Nurminen. Mehed on mõlemad maailmameistrid ja töötanud ka KHLis. Nurminen on lisaks klubi suuromanik ja esimene soomlasest põhiväravavaht NHLi-is.