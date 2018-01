Kaunase Žalgirise korvpalliklubi sai Euroliigas juba hooaja 12. võidu, kodusaalis alistati Valencia 86:82. Žalgirisele omaselt rööviti hulgaliselt poolehoidjate närvirakke, aga viimastel minutitel oldi siiski vastastest kindlamad.

"Meie mängijad näitasid fantastilist sisu, et nad suutsid taas võidu välja võluda. Olen nende ja fännide üle väga õnnelik. Kõige tähtsam, et meeskond näitab mäng mängu järel oma iseloomu. See oli seitsme päeva jooksul meie neljas matš ja kõik läksid viimaste sekundite peale," rääkis avapoolaja koguni 47:31 võitnud Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicus pressikonverentsil.

"Minu mängijad teevad kõike, mis võimalik, et võite saada. See on füüsiliselt ja vaimselt väga raske. Pean neid kiitma, sest nad tahavad tõesti väga palju. Meie jaoks on Euroliigas iga võit suurepärane, sest me ei tea kunagi, millal järgmine tulla võib," lisas ta.