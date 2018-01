Kaunase Žalgiris teeb korvpalli Euroliigas heas mõttes ebanormaalset hooaega.

19st mängust on võidetud 12, aga kõigi kohtumiste punktide saldo on +1. Loogika järgi on võidetud napilt ja kaotatud suurelt. Nii ongi, sest viimati alistas Žalgiris Euroliigas vastase enam kui kaheksa punktiga novembri alguses. Ja me ei räägi kahest-kolmest, vaid üheksast napist võidust, mis kahe kuu jooksul saadud on! Eile oldi 86:82 üle Valenciast.

Õhtuleht uuris eile Žalgirise sloveenist leegionärilt Beno Udrihilt, kas meeskonnal on lihtsalt vastastest enam õnne või saab Leedu hiiu edu tasavägistes kohtumistes millegi muuga seletada. Kui Euroliigas kuuendal kohal paiknev Žalgiris vastu peab, jõutakse esimest korda pärast 1999. aastat kaheksa parema hulka. Siis tuli Leedu au ja uhkus lausa Euroliiga tšempioniks.