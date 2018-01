Uue aasta esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult talvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni iga päev kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Et Andy Carroll sai vigastada, jätkuvad Londoni Chelsea uue kesktormaja otsingud. Meediast on läbi käinud paljud nimed, sealjuures on Chelseaga seostatud Edin Džekot ning isegi 201 cm pikkust Peter Crouchi. Chelsea väidetav huvi Crouchi vastu andis vutifännidele sotsiaalmeedias mõnuga naljaainet. Nii avaldasid mõned kahetsust, et tippjalgpalliga on lõpparve teinud teiste seas selline kultuslik target man nagu John Hartson. Peter Crouch. (CARL RECINE)

Õhtulehe hinnang: On selge, et Chelsea peatreener Antonio Conte tahab ühte ründeosakonda ühte suurepärast õhuvõitlejat. Et klubi näib olevat suisa meeleheitel, usume, et Chelsea lõpuks kellegi ka soetab.

Kõige tõenäolisemaks peetakse Džeko ostmist. Väidetavalt olla AS Roma bosnialane nõus Chelseaga liituma, võimalik üleminekusumma on umbes 30 miljonit eurot. Džeko on Roma kindel põhimees ning tema kaotus jaanuaris oleks Itaalia tiimile korralik hoop. Ent kui summa on hea, on märtsis 32aastaseks saava palluri maha müümine mõistlik tegu. 2. Manchesteri klubid United ja City võitlevad poolkaitsja eest. Nimelt tunnevad tiimid huvi Prantsusmaa tiimi Nice'i pallurist Jean Michael Serist, kes oli möödunud suvel ülilähedal Barcelonaga liitumisele. Palliga on Jean Michael Seri. (VALERY HACHE) 26aastane elevandiluuranniklane läheb uuele leivaisale maksma 40 miljonit eurot. Muide, Serit on seostatud ka Ragnar Klavani koduklubi Liverpooliga ning Chelseaga. Õhtulehe hinnang: Pole kahtlustki, et Seri väärib Nice'ist paremat klubi ning näib, et ka mängija ise soovib väga edasi liikuda. Usume siiski, et jaanuaris jääb ta Prantsusmaale ning lahkub Nice'ist tuleval suvel. 3. Premier League'i väikeklubi püstitab oma uue üleminekurekordi. Nimelt sahistatakse Hollandis, et PSV Eindhoveni kesktormaja Jürgen Locadia on liitumas Brightoniga. 24aastane pikakasvuline hollandlane on tänavu koduses kõrgliigas löönud 15 mänguga tervelt üheksa väravat. Väidetavalt maksab Brighton Locadia eest 16 miljonit eurot.