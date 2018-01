Endine Eesti vutikoondislane Tarmo Kink (32) on viimasel ajal žonglöörinud mõttega lõpetada vutikarjäär. Ta on varemgi maininud, et kui head pakkumist ei tule, siis on profieluga kriips peal.

Mullu teist korda isaks saanud Kink taastub praegu kuu aega tagasi tehtud operatsioonist. Meest piinas pikalt hüppeliigesetrauma.

"Varem sain süstidega paremaks, aga lõpuks süstid ka ei aidanud,“ sõnas Kink. „Põhimõtteliselt ühe jalaga jooksin ja mängisin. Valus oli ka, valuvaigistitega mängisin. Seepärast läksingi operatsioonile.“