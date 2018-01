Brisbane'is jõudis Kanepi kaks nädalat tagasi samuti kolmandasse ringi, mis seal tähendas veerandfinaali. Järgnes tuline lahing maailma tippu kuuluva tšehhitari Karolina Pliškovaga, kus eestlanna pidi end võidetuks tunnistama. Ta rääkis pärast toda kohtumist 4. jaanuaril: "Mul on mingi viirus kallal. Eile mängisin palavikuga. Mul oli tunne, et hakkan oksendama, võtsin tablette selle vältimiseks. Täna oli tunne juba nii tervise kui ka füüsilises mõttes parem."

Kaia Kanepi kaotas Melbourne'is Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel 6:3, 1:6, 3:6 Carla Suarez Navarrole ning nentis, et ta pole kaks nädalat kimbutanud haigusest ikka veel tervenenud ning see jättis mängule oma jälje.

Täna Melbourne'is tõdes Kanepi, et tundis mängu jooksul energialangust ja keha jõuvarude vähenemist. "Siin peetud kahes esimeses mängus polnud eriti palju pikki pallivahetusi, sain punktid kiiresti ära lõpetatud. Eks üritasin seda ka täna, tundsin, et väga pikki punkte ei jaksa mängida ja üritasin palle ära lüüa. Ent jalad pole nõnda teravad, et saanuksin need oma löögid lõpuni ära tehtud.