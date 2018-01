Anett Kontaveit pidas Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel vinge mängu Läti esindaja Jelena Ostapenkoga, võitis 6:3, 1:6, 6:3 ja jõudis 16 parema hulka!

Kontaveit alustas suurepäraselt, murdes kohe seitsmendana asetatud vastase servigeimi. Hiljem selgus, et see oli kõigest sissejuhatus, sest terve mäng kulges murdmiste tähe all. Avasetis võideti ainult üks oma servigeim, seda suutis Kontaveit seisuks 3:1 ning jäi lõpuks peale 6:3, võites kõik viis vastase servigeimi!

Seejärel võttis Ostapenko arstipausi, lasi vasaku jala reie tugevalt kinni teipida ning mõne järgmise geimi ajal tegi grimasse ja lonkas. Äkitselt polnud aga jalavalust enam jälgegi ning ta jooksis ja liikus väga hästi. Eestlanna hoog pausiga rauges. Lätlanna pääses ette 5:0 ja võitis seti 6:1.