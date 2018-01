Anett Kontaveit ja Jelena Ostapenko pidasid Austraalia lahtistel maha dramaatilise ning väga põneva matši. Twitteri säutsueksperdid ütlevad oma sõna sekka!







You can't wipe the 😀 off her face... Anett #Kontaveit will play Carla Suarez Navarro in the 4R! #AusOpen pic.twitter.com/euoztAbWGw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2018

What do you call a girl who stands in the middle of the tennis court?... Anett 🤦‍♂️. The Estonian notches a huge win to take out Ostapenko in R3! #ausopen #Kontaveit #Ostapenko pic.twitter.com/ZQV1mprSrP — JAbet (@JAbetOfficial) January 19, 2018

Hands down the best grandslam performance between #Ostapenko and #Kontaveit @AustralianOpen .



Wow — Sipho Makhutla (@Innocentmodel25) January 19, 2018

I feel like this would be the biggest win of Kontaveit's career so far. #ausopen #AustralianOpen2018 #australianopen #Kontaveit — Dominic J Stevenson (@djstrasse) January 19, 2018

No words to describe how #Kontaveit is playing — Manoj GopiReddy (@RebalMANOJ) January 19, 2018

Anett Kontaveit is actually so talented! Come on, girl! Lets bring fight like today to every match then sky is a limit for you! #AusOpen — White Devil Stan (@muddysquirrel) January 19, 2018