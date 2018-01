Anett Kontaveit teenib Austraalia lahtistel 16 parema hulka jõudmisega maailma tenniseedetabelisse ohtralt punktilisa, pealekauba pole turniir veel lõppenud. Tänase Jelena Ostapenko üle saadud võiduga tõuseb ta jooksvas edetabelis 25. kohale!

Kontaveit on võrreldes eelmise aastaga, kui ta pidi reketid pakkima juba pärast avaringi mängu, saanud 230 edetabelipunkti lisaks. See tähendab aasta jooksul kokku 1790 punkti, turniirile tuli Kontaveit 33. edetabelikohaga. Nüüd annab iga järgmine võit üha rohkem juurde, Carla Suarez Navarro alistamine ja veerandfinaali jõudmine tähendaks 190 lisapunkti. Kui aga marssida lõpuni ehk turniir ära võita, tähendaks see esikümnesse tõusmist, sest Suure slämmi turniiri esikoht annab 2000 edetabelipunkti (finaali kaotaja saab 1300). Sellest on praegu veel vara rääkida.

Kui Kontaveit järgmises ringis kaotab, ei pruugi ta karjääri kõrgeimat, 25. kohta (seni 27.) saada - kõik sõltub konkurentide tulemustest. Kui homme jõuab kaheksandikfinaali ka tšehhitar Lucie Šafarova, möödub ta Kontaveitist. Samuti läheks järgmise võidu ehk veerandfinaali jõudmisega mööda belglanna Elise Mertens (kui Kontaveit kaotab). Samuti ohustab tagant järgmine vastane Suarez Navarro, väga kõrgele jõudmise korral võib mööduda ka venelanna Maria Šarapova. Küll saab kindlalt öelda, et Kontaveit jõuab selle võistlusega tagasi maailma 30 parema hulka.

Kaia Kanepi leiab jooksvas edetabelis 66. realt (ametlikus tabelis on 79.), aga ta võib veel pügala-paari võrra langeda, kui mõni taganttulija veel mõne võidu nopib.