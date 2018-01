Anett Kontaveit alistas Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel maailma seitsmenda reketi Jelena Ostapenko ja nimetas seda võitu karjääri üheks tähtsamaks. Tema hinnangul sai otsustavaks sai kolmanda seti seitsmes geim. "Muidugi on see mulle tähtis võit!" hüüatas Kontaveit Eesti ajakirjanikele antud telefoniintervjuus. "Esiteks tuli see TOP 10 mängija üle ning siin saadud võit on magusam kui teistel turniiridel saadu, sest kaalul on rohkem. Oli hea mäng, võitlesin kõvasti." Kontaveit võitis esimese seti 6:3, kuid kaotas teise 1:6. Otsustav sett kestis tasavägiselt seisuni 3:3, kuni Ostapenko servil läks lahti tõeline maratongeim. Võimalusi selle võitmiseks oli mõlemal, kuni Kontaveit lõpuks viienda murdepalli enda kasuks pööras. "See oli kindlasti väga tähtis geim. Selle võitmine lisas minule enesekindlust ja temalt võttis seda ära," hindas 22aastane eestlanna.

"Ega sa väljakul mõtle geimi pikkusele. Kunagi ju ei tea ette, kui pikaks see võib kujuneda. Võtad punkti korraga ega mõtle, mitmes tasamäng see juba on. Sain selle murdega momentum'i kätte ja temalt võtsin tuju ära."

Kontaveiti hinnangul sai lõpus määravaks just psühholoogia. Mäng oli väsitav, kuid ta pidas ise lõpuni vastu ega tundnud, et vastane oleks hakanud mingil määral ära vajuma, löögid aeglasemaks muutuma või liikumiskiirus vähenema. Tegemist oli omapärase heitlusega, kus mõlemad mängijad olid oma servi hoidmisega suurtes raskustes. "Jah, see oli päris teistmoodi mäng. Tavaliselt on nii, et kui murrad vastase servi, tunned heameelt. Nüüd tundsid siis, kui enda servi hoidsid. Vastane tõrjus serve ka väga hästi, ent samamoodi suutsin mina tema teist servi rünnata, mis pani ka tema pinge alla," vaagis Kontaveit duelli. Pärast esimese seti kaotamist võttis Ostapenko arstipausi ning Kontaveit tunnistas, et see võttis temalt hoo ja rütmi ära. "Paus oli hästi pikk ja pärast seda oli mul raske rütmi hoida ja end uuesti käima saada. Samas ma ei leia, et tema mängus midagi muutunud oleks - ta jätkas samamoodi nagu enne pausi. Lõpuks otsustavas setis õnnestus jälle oma mäng leida ning tähtsaim, tasavägine geim enda kasuks pöörata." Kui Kaia Kanepi suutnuks mõni tund varem saada jagu Carla Suarez Navarrost, läinuks novembris Tallinnas sõprusmängu pidanud eestlannad omavahel kokku. Kontaveit ei osanud öelda, kas tal on kahju, et nüüd kaugel maal matš Kanepiga ära jääb, või mitte. "Muidugi on mul kahju, et Kaia kaotas," märkis ta.