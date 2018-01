Tennisist Anett Kontaveit (WTA 32.) sai täna Austraalia lahtiste 3. ringis väga väärt võidu, kui alistas 6:3, 1:6, 6:3 lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 7.).

"Arvan, et ta tegi ühe oma elu parema mängu," lausus Ostapenko pärast matši välismaa ajakirjanikele. "Tal polnud midagi kaotada, sest mina olen Suure Slämmi turniiri tšempion, kuulun esikümnesse ja olin siin asetatud. Seega kogu võidukohustus lasus minu õlul. Ma ei tundnud end täna liiga hästi, kuid võitlesin siiski."

Teises setis õnnestus Ostapenkol 5:0 juhtima minna. "Muutsin natuke taktikat," selgitas ta hiljem. "Hakkasin agressivsemalt mängima ja muutsin rohkem löögisuundi. Arvan, et see aitas mind. Aga mõnes geimis ei õnnestunud mul see väga hästi ja ta sai oma mängutunnetuse tagasi."