Brasiilia jalgpallilegend Pele (77) viibib haiglas, sest kukkus eile kurnatuse tõttu kokku, kirjutab BBC.

Ainsa mängijana kolmekordseks maailmameistriks tulnud Pele pidi sel nädalavahetusel rändama Londonisse, kus Inglismaa Jalgpalliajakirjanike Assotsiatsioon (FWA) pidi korraldama tema auks õhtusöögi.

"Ta on tilgutite all ning arstid jälgivad tema taastumist. Õnneks pole alust arvata, et tegu on millegi tõsisemaga kui kurnatus," teatas FWA.

Pele on eelnevatel aastatel viibinud haiglas maksa- ja eesnäärmeprobleemide tõttu.

Ta aitas Brasiilia maailmameistriks aastatel 1958, 1962 ja 1970 ning nimetati FIFA sajandi mängijaks. Koondise eest lõi ta 91 mänguga 77 väravat.