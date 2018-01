Endine Itaalia jalgpallikoondise ründetuus Antonio Cassano vaatas Rai Sportile antud intervjuus tagasi oma 18aastasele profikarjäärile.



Mängijateel Madridi Reali, AC Milani, Milano Interi ja Roma särki kandnud 35aastase palluri auhinnakapis on küll nii Hispaania kui ka Itaalia meistritiitel, kuid sellegipoolest leiab mees ise, et tema tegelik potentsiaal jäi avaldumata.



"Ma olen problemaatiline inimene, ma ei tea kunagi missuguse tujuga ma hommikul üles ärkan," sõnas itaallane avameelselt. "Ma oleksin võinud pallida kui mõnelt teiselt planeedilt, kuid tujuhäired ei lasknud mul korralikult treenida. Lisaks mõjutas see mu toitumist: ma sõin seda mille järgi isu tuli ja see hävitas mind."



"Kui mul oleks kellegi teise aju kahe kõrva vahel, siis võinuks ma kosmosest pärit olla. Ma mängiks nagu Messi või Neymar," lausus Cassano.



Tänavu suvel Verona meeskonnaga liitunud kesktormaja pole uue leivaisa eest veel platsile jooksnud. Õigemini, enamik inimesi isegi ei tea, kas ta veel klubi hingekirja kuulub, sest sügisel kuulutas Cassano kahel korral, et tõmbab oma karjäärile joone alla.



"Seria A mängud lihtsalt tüütavad mind. Ma eelistan pargis tänavajalgpalli vaadata," sõnas itaallane, kes ennast jätkuvalt profijalgpalluriks tituleerib.



"Omal ajal jooksime Francesco Tottiga koos tänavatel ringi ja mängisime pargitud masinate vahel jalgpalli. Praegu istuvad kõik aga iPadis ja mängivad videomänge. Jalgpall peab olema sinu tõeline kirg," lausus Cassano.



Itaalia koondises jäi mehe saagiks 39 mängu ja 10 väravat, millest kaks on tulnud ka Eesti vastu.