Valitsev Walesi jalgpallimeister The New Saints FC teatas äsja, et palkas endale 22aastase Eesti ründaja Kevin Kauberi. Lepingu pikkust klubi kodulehel täpsustatud pole. Möödunud aastal esindas Kauber Läti klubi Jelgavat, kelle särgis tegi kaasa 21 meistriliiga kohtumises (neist 10 põhikoosseisus), mille jooksul lõi kolm väravat. Aastal 2016 mängis ta pool aastat laenulepingu alusel FC Levadias, varem on pallinud ka Sloveenias ja Soomes.

Walesis on hooaeg poole peal. The New Saints jätkab võitlust ülemises grupis, kus kuus meeskonda jagavad omavahel tiitli ja muud medalid. Kõik algab selles faasis nullist, esimene mäng on kavas 2. veebruaril. Kusjuures Kauberi uus tööandja pole pelgalt tiitlikaitsja, vaid triumfeerinud lausa kuuel eelmisel hooajal. Kokku on klubi auhinnakapis 11 meistritiitlit.