Rallisõprade pulss hakkab tasapisi tõusma, sest hooaja avapaugu ehk Monte Carlo rallini on jäänu vähem kui nädal. Kahe hooaja vahel M-Spordi tiimist Toyotasse siirdunud Ott Tänak sõnas, et temagi on ärevil.

"Ootan elevusega oma esimest rallit Toyota tiimis," lausus ta meeskonna pressiteenistusele. "Tiim tegi eelmisel aastal väga head tööd. Kuigi see oli nende esimene hooaeg WRC-sarjas, olid nad juba vägagi konkurentsis.

Only 6 days left for the first Event of the season! @rallyemontecarl

We are ready! See you there! 🇲🇨

FULL VIDEO LINK IN BIO!#TOYOTA #YarisWRC pic.twitter.com/DLUaaDwFnQ — TGR_WRC (@TGR_WRC) January 19, 2018

Nägin, kui palju potentsiaali siin on, seepärast tahtsin kindlasti järgnevatel aastatel selle tiimi liige olla. Meie eesmärk on ühine: võita meistritiitel. Harjun alles tiimiga, kuid tunnen end väga teretulnuna. Ettevalmistus on läinud väga hästi.

Eks Monte Carlos ole näha, kus me võrreldes teistega paikneme. Aga see on kindlasti hooaja üks keerulisemaid rallisid. Seal ei tea kunagi, mida oodata: kas lumi või jää, märg või kuiv."

Monte Carlo ralli algab järgmise nädala neljapäeval ja lõppeb pühapäeval.