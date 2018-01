Justkui hea filmi kombel pakkus 113 minutit kestnud Suure slämmi põnevuskohtumine vaatajale emotsioonide virrvarri. 6:3, 1:6, 6:3. Kontaveit alustas võimsalt ning võitis avasetis koguni viis vastase servigeimi. Pausi ajal tohterdati hoolega Ostapenko vasakut reit ning seejärel Kontaveidi hoog rauges ning paistis, et mäng libiseb käest („paus oli hästi pikk ja pärast seda oli mul raske rütmi hoida ja end uuesti käima saada.“). Kolmandas setis sai ta Eesti tennisesõprade rõõmuks hoo taas üles. Mängu otsustas seisul 3:3 pallitud 13minutiline maratongeim, mil ei paistnud tulevat otsa ega äärt.

Ja Ostapenko on kõva. Maailma edetabeli seitsmes number. Mulluste Prantsusmaa lahtiste võitja. Tennisekarusselli tõusev täht. Kuid eile polnud sellest infopurust tolku. Universumi paremuselt 33. naistennisist Anett Kontaveit näitas Riiast pärit Jelenale, et tema on hetkel võimsam.

Lätlastel võib olla Karums, Riia palsam ja Brainstorm, aga meil on Kontaveit! Okei, see on küll veidi meelevaldne võrdlus, aga naabrite alistamine tekitab alati mõnusa elevuse ning eile keskpäeva paiku saatis Eesti rahva ekstaasi Anett Kontaveit, kes seljatas Austraalia lahtiste kolmandas ringis lõunanaabri Jelena Ostapenko.

Teistmoodi kohtumine

Karjääris kolmandat korda esikümnereketi alistanud Kontaveiti hinnangul sai lõpus määravaks just psühholoogia. Mäng oli väsitav, kuid ta pidas ise lõpuni vastu ega tundnud, et vastane oleks hakanud mingil määral ära vajuma, löögid aeglasemaks muutuma või liikumiskiirus vähenema. Tegemist oli omapärase heitlusega, kus mõlemad mängijad olid oma servi hoidmisega suurtes raskustes.

„Jah, see oli päris teistmoodi mäng. Tavaliselt on nii, et kui murrad vastase servi, tunned heameelt. Nüüd tundsid siis, kui enda servi hoidsid. Vastane tõrjus serve ka väga hästi, ent samamoodi suutsin mina tema teist servi rünnata, mis pani ka tema pinge alla,“ vaagis Kontaveit duelli.

Lätlanna võttis mängujärgselt eestlanna ees fiktiivse mütsi peast ning kiitis teda korralikult.

„Arvan, et ta tegi ühe oma elu parema mängu,“ lausus Ostapenko. „Tal polnud midagi kaotada, sest mina olen Suure Slämmi turniiri tšempion, kuulun esikümnesse ja olin siin asetatud. Seega kogu võidukohustus lasus minu õlul. Ma ei tundnud end täna liiga hästi, kuid võitlesin siiski.“

Jelena Ostapenko. (Reuters/Scanpix)

Karjääri kõrgeim koht terendab

Kui Kontaveit suutis eeldatavalt tugevama vastase alistada, siis pikemat aega haigusega maadelnud Kaia Kanepi oma favoriidikoormat kanda ei suutnud (loe lähemalt kõrvalkastist). Niisiis jääb sedavõrd lähedal olnud eestlaste omavaheline mõõduvõtt ära. Kaia asemel hakkab Anett madistama hispaanlanna Carla Suarez Navarroga, kes asub maailma edetabelis Kontaveidist kuus kohta tagapool, 39. positsioonil.

„Ta on teistsuguse stiiliga ning see tuleb hoopis teistmoodi mäng,“ sõnas Kontaveit järgmise vastase kohta. „Samamoodi nagu Ostapenko vastu, ei lähe ma kindlasti mängima. Ta jookseb, saab palle hästi kätte, on kõigile ebamugav vastane.“

Kontaveit teenib Austraalia lahtistel 16 parema hulka jõudmisega maailma tenniseedetabelisse ohtralt punktilisa. Eilse võiduga tõuseb ta jooksvas edetabelis 25. kohale! Kui Kontaveit järgmises ringis kaotab, ei pruugi ta karjääri kõrgeimat, 25. positsiooni (seni 27.) siiski saada – kõik sõltub konkurentide tulemustest. Neljandasse ringi pääsemisega on Anett teeninud umbes 157 000 eurot.

Eestlanna ning hispaanlanna mäng pallitakse Austraalias tõenäoliselt pühapäeva (vara)hommikul. Tõde selgub täna, täpsemat infot leiad sport.ohtuleht.ee.

Haigusega võidelnud Kaia Kanepi turniir sai valusa lõpu

Maailma 79. reket Kanepi alustas hispaanlanna Carla Suarez Navarro (WTA 39.) vastu küll võimsalt, kuid pärast esimese seti võitmist hoog rauges ja vastu tuli võtta kaotus 6:3, 1:6, 3:6. Teise seti alguses näitas maailma edetabelis 40. kohal asuv Suarez Navarro aga, et ta ei kavatse anda Kanepile niisama lihtsat tööpäeva ega mängu.

Ta suutis oma mitmekülgse tegutsemisega eestlanna rütmi halvata, lisaks võis hakata oma osa mängima vastupidavus. Hispaanlanna liikus hästi ja muutis oma lööke mitmekülgsemaks, pannes Kanepi rohkem jooksma. Lõpuks läks sett ühte auku - 6:1 Suarez Navarrole.

Kaia Kanepi (AFP/Scanpix)

Ka kolmanda seti algus oli kurjakuulutav, Kanepi jäi oma servigeimis taha 0:40, võitles kaks punkti veel tagasi, aga kolmandat mitte. Vastane aga oma pallingut hoidis ja pääses ette 2:0. Kolmanda geimi suutis Kanepi kõva võitluse järel võita, lootusekiir veel paistis, kuid edaspidi ajas üks pool ikka õmblusmasina kombel palle tagasi ning teine eksis varem või hiljem. Kanepi suutis veel mitu vastase pallingut murda, ent andis paraku ka enda omasid ära. Mitmekülgsem ja paremini liikuv mängija surus seekord oma trumbid peale.

„Olen Brisbane'i turniiri teise ringi mängust saati olnud haige, pole siiani päris terveks saanud,“ rääkis Kanepi telefoinivestluses Eesti ajakirjanikega. „Siin peetud kahes esimeses mängus polnud eriti palju pikki pallivahetusi, sain punktid kiiresti ära lõpetatud. Eks üritasin seda ka täna, tundsin, et väga pikki punkte ei jaksa mängida ja üritasin palle ära lüüa. Ent jalad pole nõnda teravad, et saanuksin need oma löögid lõpuni ära tehtud. Esimeses setis mängisin hästi ja vastane kehvemini. Teises setis hakkas tema paremini mängima ja minul läks raskemaks ning ma ei saanudki enam oma mängu sisse. Rütm läks sassi, vastane tegutses jätkuvalt hästi.“