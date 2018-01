Chicago Bullsi korvpallimeeskonna tagamängija Kris Dunn tegi Eesti aja järgi eile varahommikul mängus Golden State Warriorsi vastu ilmselt oma elu õnnetuima pealtpaneku, kui maandus näoga vastu põrandat ja lõhkus kaks esihammast.

Nagu allolevalt pildilt näha, oli mats nii kõva, et Dunni hambad jätsid lausa saalipõrandasse oma jälje. Peapõrutuse sümptomeid mehel Bullsi teatel ei tuvastatud, kuid jätab kindlasti vahele laupäevase mängu Atlanta Hawksiga.

Ettevaatust, video ebaõnnestunud pealtpanekust võib olla häiriv.

Wow. The Postgame guys just showed us this 🙈 Kris Dunn’s teeth on the United Center’s floor #aftermath @World_Wide_Wob pic.twitter.com/gbXFfKrbou