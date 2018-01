BBC vahendab, et spordiarst Larry Nassar, kes on juba süüdi mõistetud lapsporno omamises, kasutas seksuaalselt ära teismeeas iluvõimlejaid. Meedias Julge Viisiku nime saanud võimlejad võtsid täna kohtusaalis kurjategija vastu sõna.

Wieberile oli toeks tiimikaaslane Aly Raisman, kes pöördus otseselt kurjategija poole: „Ma olen siin, sinuga silmitsi, Larry. Et sa näeksid, kuidas ma olen jõu tagasi saanud. Et ma ei ole enam ohver. Ma olen ellujääja.“ Raisman jätkas: „Larry, sa ikka saad aru, et meie, see grupp naisi, keda sa nii südametult ja nii kaua ära kasutasid, meie oleme nüüd ühtne jõud ja sina, sina oled tühi koht.“