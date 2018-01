Kuigi tennise maailma edetabeli teine naine Caroline Wozniacki alistas Austraalia lahtiste 3. ringis 6:4, 6:3 hollandlanna Kiki Bertensi (WTA 32.), ei möödunud kohtumine taanlanna jaoks rahulikult.

Viimaseks jäänud geimis kutsus pukikohtunik Renaud Lichtenstein Wozniacki enda juurde ning dialoog lõppes taanlanna lausega: "See on naeruväärne, kui palju halbu otsuseid sa täna teinud oled!"

Kohtunikuteema tõstatus ka ajakirjanikega suheldes. "Mul pole varem seda kutti olnud, aga arvan, et ta tegi täna kehva tööd. Kui väljak on märg, siis arvan, et normaalne rätikut küsida. Ma arvan, et sellisel puhul ei peaks keegi ebaviisakas olema ja seda ma talle ka ütlesin. Samuti arvan, et nii mõnigi tänane otsus oli küsitav."