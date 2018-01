Läti skeletonistaari Martins Dukursi (33) kaheksa-aastane valitsemisaeg MK-sarjas sai ootamatult dramaatilise lõpu.

Eelnevad kaheksa MK-sarja üldvõitu Lätimaale viinud Dukurs startis täna Köningssees teadmisega, et peab üheksanda järjestikuse tiitli võitmiseks saama halvimal juhul 13. koha. Soodsa stsenaariumi põhjuseks oli see, et tänavuse hooaja tegelik valitseja, korealane Yun Sung-bin otsustas viimasest etapist olümpiamänge silmas pidades loobuda.

Ent lõppeks polnud lätlasel kandikul pakutud variandist tolku, sest kahe sõidu vahel sai ta teate, et tema eelmise, Sankt Moritzis toimunud etapi tulemus (3. koht) on tühistatud. Põhjuseks kelgu mittevastavus nõuetele.