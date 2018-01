KORVPALL

Kui reeglina on korvpallisõbrad harjunud Kalev/Cramo Ühisliiga kohtumist nägema pühapäeva teisel poolel, siis täna mitte. Sel korral peetaks lahing Ida-Siberis, Kranosjarskis, kohaliku Jenisseiga koguni kell 11. Pole midagi teha, kui Kalev tahab play-off´i unistust elus hoida, siis täna kaotada ei tohi!

Kusjuures Krasnojarskis valitseb ligi 40 kraadine pakane!