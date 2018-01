"Arvan, et edu võti peitub meie treeneripingis. Saša Obradovic valmistab meid suurepäraselt ette ja jagab väga taibukalt mänguaega. Jõutreener hoiab meid heas vormis. Me ei väsi. Tahame võidulainel jätkata," rääkis Elegar pikast võiduseeriast.

Alles hiljuti suurelt Kalevist jagu saanud Kuban on võitnud 22 järjestikust kohtumist. Suur roll on selles ka Elegaril, mistõttu avaldati Ühisliiga kodulehel temaga mahukas usutlus.

Kas see on tema edukaim võiduseeria? "Professionaalina kindlasti. Rohkem võite sain viimati järjest keskkoolis," vastas keskmängija.

Samuti uuriti endiselt kalevlaselt Tallinnas veedetud aja kohta. Eelkõige puudutas küsimus hooaega 2014/15, kui Elegar ja Scott Machado nii Eesti, aga muu Euroopa publikut hullutasid.

"Tallinnas veedetud aeg oli vinge. Scottie (Machado) on kõige parem mängujuht, kellega olen koos mänginud. Ta oli oma füüsiliste võimete tipus ja sai mängust suurepäraselt aru, teadis alati, millal tuleb sööt anda. Praegusest meeskonnast sarnaneb temaga Dmitri Kulagin. Ta suudab platsil imelisi asju teha," muljetas Elegar.

Armastatud pallur ei salga, et ta igatseb Tallinnat. "Vaatamata sellele, et seal oli vahepeal väga külm, meeldis mulle seal elada. See pole väga suur linn, kuid äärmiselt mugav ja ilus," ütles Elegar, kes lisas, et tal pole ka Krasnodari elu vastu midagi ning sooviks seal veeta veel nii mõnegi hooaja.

Samuti meenutas Elegar ühe vahva loo seoses Kalev/Cramo reisidega: "Läksime meeskonnaga Samarasse mängima, aga mänguvormid unustati maha. Meil oli vaid 5-6 särki, pooltel polnud midagi kanda. Pidime mängime vastaste treeningvormides. See on kindlasti kõige pöörasem, mis Kalevi ajast meenub."