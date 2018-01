Läinud ööl peeti korvpalliliigas NBA kummaline kohtumine, kui Los Angeles Lakersil õnnestus vaatamata kohutavale vabavisketabavusele kohtumine kindlalt võita.

Nimelt tabasid Lakersi mehed 99:86 võidumängus Indiana Pacersi üle 14 vabaviskest vaid 2! Ehk protsendiks teeb see 14,3. ESPNi andmetel on see rekordiliselt madal näitaja (juhul kui on sooritatud vähemalt 10 viset).

Lakersi naha päästis Jordan Clarksoni korralik partii. Tema arvele 33 minutiga 33 punkti, 7 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu. Kusjuures Clarksoni vabavisked olidki ainukesed, mis korvirõnga läbisid (3/2).

🎥 Behind by Clarkson's game-high 33 points, the Lakers defeat the Pacers, 99-86. pic.twitter.com/Gw1Rpqhkzh — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 20, 2018

Kõigi läinudöiste kohtumiste tulemused: