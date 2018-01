Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel peetakse iga päev hulgaliselt põnevaid mänge. Tänastel varajastel hommikutundidel alistas naiste maailma esireket Simona Halep üliraskes lahingus Lauren Davise (WTA 76.).

Ligi 4 tundi kestnud kohtumises läks vaja kolme setti. Esimese võitis Davis 6:4, seejärel samade numbritega Halep. Otsustavas setis mängiti koguni 28 geimi, kui lõpuks seisuga 15:13 esireket asjad enda kasuks pööras.

"See oli väga raske mäng. Nii pikk. Ma pole kunagi kolmandat setti nii kaua mänginud (ligi 2 ja pool tundi). Olen väga õnnelik, et suutsin mängus püsida ja lõpuks võita. Olen põhimõtteliselt surnud, aga rõõmus, et näitasime suurepärast tennist," ütles Halep kohtumise järel.