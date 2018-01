Kalevlased jätkasid hea tunde pealt ja kontrollis suuremat osa teisest neljandikust. Parimal juhul pääseti seitsmega. Enne pikka vaheaega lasti aga Jenissei taas mängu ning poolajaks sulas Cramo edu taas kahele.

Pausilt naastes oli Kalev taas kaitses hädas. Jenissei kontrollis kogu perioodi ning kasvatas 27 punkti toel otsustavaks veerandajaks edu kaheksale.

Seejärel sai Cramo kaitses palli kätte, rünnakul võttis Mirkovic taas enda peale ning viis meeskonna kaugviskega kolmega ette. Edu oli võimalik veelgi kasvatada, kuid Isaiah Briscoe patustas kahel järjestikusel rünnakul pallikaotusega.

Jenissei kasvatas edu ka 11le ning tundus, et võõrustajad lähevad oma teed. Kalevlased ei andnud aga alla ning 2.29 enne lõpuvilet tõid Branko Mirkovici vabavisked tabloole 88:88 viigi.

Kalev kirjutas tabelisse üheksa kaotuse kõrvale neljanda võidu. Võitude arvult tõusti samale pulgale Parma ja Tsmokiga, kes tabelis on vastavalt seitsmes-kaheksas. Mõlemal on aga kaks mängu vähem peetud. Jenisseis saldo on 3-8.