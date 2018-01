Kalev/Cramo korvpallimeeskond teenis täna korvpalli Ühisliigas hooaja neljanda võidu, kui võõral väljakul alistati Krasnojarski Jenissei. Peatreener Donaldas Kairys oli hoolealuste tegemistega rahul.

"See polnud kindlasti kerge lahing, sest Jenissei on kodusaalis tugev. Tegime väga kõva mängu ja võitlesime kõvasti lauapallide eest. Suutsime nii atleetliku meeskonna vastu lauavõitluse võita. Olen oma mängijate üle väga uhke," sõnas Donaldas Kairys kohtumise järel.

Vastaste peatreener Oleg Okulov oli mõistagi pettunud. "See kaotus on väga ärritav, kuid teenisime selle ära, sest mängida on vaja 40 minutit, mitte 35. Olime peaaegu terve kohtumise tasemel. Aga lõpus lõpetasime igasuguse pingutamise, ehkki meil olid parimad mehed väljakul," ütles ta.