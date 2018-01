Lihtsalt seletades tuleb rakendus enda nutitelefoni laadida, valida Eesti meistriliiga klubide peale kokku kuus mängijat ning loota, et nad teevad võimalikult hea partii. Kes suudab kõige kõvema satsi kokku panna, teenib enim punkte ja ongi lõpuks võitja.

"Sats on mobiilirakendusel põhinev Eesti Korvpalli Meistriliiga fantasy mäng, kus igal kasutajal on võimalik hooaja vältel teenida punkte enda kokkupandud koosseisudelt," seisab mängu kirjelduses.

Tõelised korvpallisõbrad mäletavad kindlasti, et mõned head aastad tagasi tegutses imeloom nimega "Kossubörs". Nüüd on hingusele läinud mäng uuel kujul taas kättesaadav ja kannab nime "Sats".

Kogu projekti veab TTÜs palliv Ivalo Pajumets, kelle peamine eesmärk on meistriliiga korvpalli rahvale lähemale tuua. "Sats" on tegelikult kättesaadav juba selle hooaja algusest, kuid esialgne versioon töötas vaid iOS operatsioonisüsteemil ja põhirõhk läks testimisele.

Nüüd on erinevad vead parandatud ning mis veelgi tähtsam, kaasa saavad lüüa ka Androidi kasutajad. "Testiperiood on läbi ja nüüd tahaks jõuda valmis tootega nii paljude kossufännide seadmetesse kui võimalik," sõnas Pajumets Õhtulehele, kelle tulevikuplaan on ka välisliigadega toimetada.

Tänase seisuga on "Satsiga" liitunud ligi 350 korvpallisõpra, kuid see arv on kindlasti tõusev. Päris võistluseks läheb nädala pärast, senikaua saavad huvilised mänguga tutvuda ja selle endale peensusteni selgeks teha.

Pajumets paneb inimeste südamele, et mida rohkem huvilisi osaleb, seda priskem on ka auhinnalaud. Samuti on nõnda lihtsam sponsoreid leida, kes arendustööle ja muule kõvasti kaasa aitavad.