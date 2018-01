99,9% tõenäosusega liitub Arsenali staar Alexis Sanchez Manchester Unitediga ning edurivi täiendamiseks on Kahurimehed pilgud pööranud just Aubameyangi suunas.

1. Kas Londoni Arsenal saabki Dortmundi Borussia parima mängija? Nimelt tegi Arsenal Pierre-Emerick Aubameyangi eest 50 miljoni euro suuruse pakkumise, mille Dortmund küll tagasi lükkas. Samas räägitakse, et Arsenal on nõus maksma kuni 60 miljonit ning sellest peaks ründetähe hankimiseks piisama.

Dortmundi fännide kahjuks on Aubameyangi mahamüümine küllaltki mõistlik otsus. Mehe eest saadakse korralik summa, lisaks on Aubameyang viimasel ajal korduvalt jonninud ning treeningutelt põhjuseta puudunud. Täpselt sama moodi käitus möödunud suvel ka Ousmane Dembele, kes siirduski lõpuks FC Barcelonasse.

Õhtulehe hinnang: Aubameyangi ja Arsenali pulmast räägitakse sedavõrd palju, et küllap see tehing ka läbi läheb.

2. Ragnar Klavani endine klubikaaslane tahab Saksamaale naasta. Nimelt soovib praegu Londoni Chelsea hingekirja kuuluv vasakkaitsja Baba Rahman minna laenule Gelsenkircheni Schalkesse.

23aastane Ghana koondislane liitus Chelseaga Augsburgist 2015. aastal, kuid tal pole õnnestunud Inglismaa pealinnas kanda kinnitada. Schalkes käis Rahman laenul ka eelmisel hooajal, kuniks raske vigastus ta platsilt eemale tõrjus.

Baba Rahman. (BEN STANSALL)

Õhtulehe hinnang: Rahman ei kuulu Chelsea peatreeneri Antonio Conte plaanidesse ning kui ta soovib mänguaega, on laenule minek vaat et ainus võimalus.

Näib, et Schalke ootab Rahmani avasüli tagasi, mistõttu pole meil kahjust kahelda: ta läheb Gelsenkirchenisse!

3. Manchester United ja Pariisi Saint-Germain võitlevad kogenud poolkaitsja allkirja eest. Tippklubide huviorbiidis on karjääri jooksul ka Chelseas, Arsenalis ja Madridi Realis mänginud Lassana Diarra.

Kaitsev poolkaitsja kuulus viimati Araabia Ühendemiraatide satsi Al Jazira hingekirja, kuid 32aastane prantslane lahkus sealt eelmise aasta detsembris ning on praegu vabaagent.

Õhtulehe hinnang: Tõik, et Diarrat seostatakse PSG ja ManUga, on ausalt öeldes väga üllatav. Prantslase paremad päevad on selgelt möödas, mistõttu on raske näha, miks meest PSG ja Unitediga paari pannakse.