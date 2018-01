Anett Kontaveit pidas Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste kaheksandikfinaalis kõva lahingu hispaanlanna Carla Suarez Navarroga, pidi otsustavas setis tunnistama vastase 8:6 paremust ja tõdes, et tegemist oli elu ühe valusama kaotusega.

"Mängisin väga hea mängu ja võitlesin lõpuni. Olen kurb, muidugi on kahju, et kaotasin, kuid tennis juba on selline ala," ütles Kontaveit telefonivestluses Eesti ajakirjanikega. "Treeneriga ma veel pole jõudnud rääkida. Ta kirjutas mulle, et mängisin superhästi ja et ma ei oleks kurb!"

Valusaks teeb allajäämise just asjaolu, et Kontaveit võitis esimese seti 6:4, juhtis teises 4:1 ja evis pealegi pallingut. Eestlanna pakkus, et see allajäämine on valusam kui mullu Wimbledoni suurturniiril taanlannalt Caroline Wozniackilt saadu (6:3, 6:7, 2:6).